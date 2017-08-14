爱的斐济：南太平洋的浪漫肖像

斐济位于南太平洋的心脏地带，是由333座幸福岛所组成的岛国。

该岛国虽然小而孤立，却以其超级豪华的大小岛屿、全包式私人度假村以及满目尽是纯白色沙滩的蔚蓝海洋而闻名于世，深受游客们青睐。

毫无疑问，基于以上所有原因，斐济在蜜月新人及夫妇族群中尤其受欢迎。无论是飞入哪座岛屿庆祝新婚燕尔、或重新点燃爱的火花，对于许多经济富裕的夫妇来说，斐济是一处不可多得的天堂。

惊艳您的伴侣

斐济群岛充满了大小岛屿和海岸，是个最适合挽手散步、享受甜美香气的完美天堂。其中一座丹娜努岛（Denarau）设有豪华度假村，配备成人游泳池、日间水疗中心以及各种顶级休闲设施。若想在伴侣面前炫耀，此处还有一个18洞的标准锦标赛高尔夫球场供您尽情挥杆。

玛玛努卡群岛（Mamanucas ）是比邻楠迪（Nadi）和丹娜努岛附近的一群岛屿，其中有几个度假村专为成年人而设。其得天独厚的私密条件，可容您透过特异的方式来设计这趟旅行，您可选择在清澈的海水中尽情浮潜、探索荒凉的海滩，而不会碰到一大群旁人的打扰。

同时，珊瑚海岸（Coral Coast）是个值得一游的景点，80公里长的海滩与海湾，沿着皇后高速公路绵延开展。喜欢冒险的夫妇，可以到此体验当地人一般的生活，悠闲观看渔民们在路边贩卖他们拼搏海上一天的捕获，或者，走访席嘎托卡山谷（Sigatoka Valley）野餐。

临西部边界较偏僻的亚萨瓦群岛（Yasawa Island）是由高耸且草地覆盖的悬崖组成，群山坠入大片彩通的湛蓝水域。到了此地，会发现自己一时与文明远离，虽然如此，当您拥抱着伴侣在侧、欣赏令人惊叹的原始景观之际，您在尘世间所怀有的忧虑烦恼都将就此一一抛诸脑后。

更别忘了造访斐济的冒险之都——太平洋港口（Pacific Harbour），这也是您肾上腺素的归依之处。四轮休旅加上水上摩托车等设施，都是活络心脏的大好选择，之后，您还可以前往艺术村观赏购买一些艺术与工艺品，或者，来一轮海钓。

仅限成人的度假村

斐济充足的私人度假村不仅提供亲密用餐、洒满花瓣的情趣枕头，更有放松身心的水疗护理。无论您是想要寻找一处特别的地方来求婚，还是只想暂时远离那紧张高压的工作环境，这些度假村都是为了顺应夫妇的生活经验而设计。

位于亚萨瓦群岛上的维瓦岛度假村（Viwa Island Resort）是一个“仅限成人”的精品度假胜地，周围环绕着彩虹斑斓的珊瑚礁，加上令人叹为观止的夕阳景观。在每个滨海地带（斐济茅草屋顶木屋）每间木屋都以有机的茅草为顶、加上高高的天花板，与当地的生态环境无缝融合。

再有，土库瑞奇岛度假村（Tokoriki Island Resort）坐享与斐济人独立分家的海滨， 弯道两侧林立了摇曳的棕榈树，以及通往海滨的甲板。赤脚走在柔滑的沙滩上、让头发上沾满了海盐，与您同行的伴侣同在南太平洋体验超现实的度假享受。

马塔马诺阿岛度假村（Matamanoa Island Resort）是斐济所有群岛中最私密的一处度假胜地，位于原始的马塔马诺阿岛上，全岛一片白色沙滩及波光粼粼的海水，在阳光下闪闪发亮犹如珍珠。

纳瓦图星度假村（Navatu Stars Resort）是一个“质朴别致”的酒店，地处亚萨瓦群岛，被公认是全斐济领先业界的浪漫度假胜地之一。萨瓦西岛度假村（Savasi Island Resort）坐落在一个52英亩的私人海湾上，由巨大的榕树群围绕组成，可容您全然地隐居在自己的私人别墅天地内。

皇家戴维威岛度假村（Royal Davui Island Resort）俯瞰着风光叹为观止的贝卡（Beqa）泻湖，是一个非常迷你的小型度假圣地，小到每名员工都能记下岛上来客们的名字。而索菲特斐济水疗度假村（Sofitel Fiji Resort＆Spa）则是斐济首府地标之一，是高级奢华度假胜地的代名词。

沃里克（Warwick）是珊瑚海岸（Coral Coast）上屡获殊荣的酒店，坐落于一片清澈的泻湖上，地处繁茂的热带花园之中。此外，经过李库利库泻湖度假村（Likuliku Lagoon Resort）时别意外自己被一湾绿松石泻湖包围到流连忘返，这也是一处最具压倒性浪漫的度假胜地。

来到任何上述度假村，定会使您与身边的伴侣感到自己像是岛上的唯一居民，感受梦幻般的现实、一个真正远离喧嚣现实的实际体验。

还在等什么呢？这就给您的伴侣一份惊喜，浪漫畅游斐济这个世外桃源。