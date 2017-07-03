四大要素令斐济成为终极度假目的地

“对我而言，令斐济与众不同的不是什么必看景点或难忘经历（尽管真得令人难忘），而是人。不论是在参观村落、躲避海滩上的椰子，还是穿梭于大城市……离开时我总会感到如离家般依依不舍。”——Tamara Sheward，《孤独星球》(Lonely Planet)

从被珊瑚覆盖的海洋到耀眼的阳光，从宁静的白沙滩到幸福的度假村，从户外冒险到月下浪漫，在度假时，我们都希望能找到真正特别的东西。

但是，正如世界变得越来越联系紧密一样，有时会感觉世界仿佛变小了，这就使得探索地球不仅变得可行，而且几乎毫不费力。

全球有七大洲和近200个国家，但由于现代高科技旅游带来的便利，世界真的变成了您的囊中之物。然而，面对如此多的景观和景点，您下次到底该去哪儿呢？

如果您在为家人、您重要的另一半或可爱的自己规划下一次难忘的全球旅游，南太平洋的这个风光旖旎的群岛就是最好的选择。

不论您是年老或是年轻、是旅游新手或是旅游达人，也不论您是物色放松地抑或找寻灵感，斐济都可满足您的需求，令您神魂颠倒，只有到了这座“宝岛”后，您才会发现原来还有这么多此前您不曾知道的好东西。

听起来很诱人吧？您最好提前做好准备工作——以下四大要素令斐济成为终极旅游目的地……

A post shared by Tourism Fiji 🇫🇯 (@tourismfiji) on Jun 18, 2017 at 3:15am PDT

1. 无限冒险

这里有333座梦幻般的热带岛屿，总会有些新鲜事物令您在这个度假天堂流连忘返。闪闪发光的珊瑚礁总能吸引您的目光，充满活力的露天市场会令您心花怒放，而动物出没的森林则是探险者的好去处，您的斐济之行会充满新体验，丰富您的灵魂。

想让假期继续升温？以下是小贴士：

斐济潜水

A post shared by Tourism Fiji 🇫🇯 (@tourismfiji) on Feb 24, 2017 at 9:04pm PST

斐济被誉为全球的软珊瑚之都，有一些最棒的开放水域潜水点。该地区的水下宇宙是海龟、海豚、鳗鱼、海蛇以及色彩斑斓的热带鱼类等生物的港湾，绝对会令您目不暇接。很多度假村还跟经PADI或SSI认证的当地潜水店合作，让游客有机会学习初级、高级或专业级潜水课程。

斐济白水漂流

岛屿“大峡谷”中的白水漂流冒险绝对会令您的肾上腺素飙升，让您永生难忘。穿越宛若翠绿色屏障的斐济雨林时，您会看到摄人心魄的景色、晶莹剔透的瀑布和高耸的峡谷，这些会帮助您从一个新角度审视自然界。

跳伞

如果这个还需要解释的话……

……那就去跳一次吧。从空中鸟瞰岛屿绝对会令您大开眼界。

2. 振奋人心的文化

A post shared by Tourism Fiji 🇫🇯 (@tourismfiji) on Jun 5, 2017 at 12:11pm PDT

斐济为自己赢得了“全球最幸福国家”的美誉，但如果没有温暖的笑容和宽大的胸怀，斐济就什么都不是了。来一次跳岛游并亲身体验当地浓郁的风土人情，您会发现他们简单而美好的生活方式会令自己惊奇不已。如果您想深入了解斐济人的传统，您一定不能错过一些文化消遣……

卡瓦酒

中国人和日本人是出了名的喜欢喝茶，而斐济人则酷爱在仪式上喝卡瓦酒(Kava)——一种将水和磨成粉的胡椒树根混合制成的酒精类饮料。斐济人喜欢在重要的社交场合，包括迎接宾客融入部落时以此招待，并且通常会在愉快的庆祝场合饮用此酒。

米克舞

斐济米克舞(Meke)是该国最流行的舞蹈之一，通过歌曲形式将舞蹈和故事讲述融合到一起。男人和女人都跳这种舞，只是男人展示的是刚烈的男子气概，而女人则展现优雅、柔和的女性之美。

走火

就是男子光脚走在被火烤的通红的石头上，显然不会烧到脚……很令人吃惊吧？但请不要只听我们说，亲自去看看吧！

3. 家庭的不二之选

A post shared by Tourism Fiji 🇫🇯 (@tourismfiji) on Jan 8, 2017 at 12:58pm PST

斐济和家庭在一起就像是太阳、大海和沙滩在一起的画面！这里有舒心的酒店、起伏的海浪、和煦的阳光，具备家庭度假所需的一切，天堂也不过如此了！

儿童俱乐部

大部分的大型岛屿度假村——特别是在丹娜努岛、珊瑚海岸和玛玛努卡群岛——都配有全天儿童俱乐部，以便有地方看管孩子，让父母好好享受难得的海边假期。

水上运动

浮潜、皮划艇和划桨等运动不仅超级好玩，还免费！或者您还能够以非常合理的价格玩喷气式滑橇或在湛蓝的斐济海面上驾帆伞滑翔。

环保与文化教育

大部分的斐济度假村儿童俱乐部都会以有趣而鼓舞人心的方式向孩子讲授一些全球最迫在眉睫的问题，通过珊瑚与蛤蜊绘画或建造鱼屋等活动宣传环境责任价值观；同时让他们在上台表演斐济米克舞时了解文化和多样化的重要性。

4. 浪漫无处不在

A post shared by Tourism Fiji 🇫🇯 (@tourismfiji) on Oct 8, 2016 at 11:01pm PDT

但如果您在寻找一处日落之后仍充满浪漫气息的场所，您需要知道，斐济绝对是情侣的好去处。没有什么能比配备私人泳池和天然泡泡浴的豪华山顶别墅更理想的浪漫去处了，而幽静的海滩野餐、舒适的吊床、令人震惊的日出景观以及月下晚餐，则绝对会令您的灵魂伴侣始终与您心心相印，直到地老天荒。

A post shared by Tourism Fiji 🇫🇯 (@tourismfiji) on Jun 1, 2017 at 2:06am PDT

废话不多说，祝您旅途愉快。开启探索之旅吧。

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